2019-07-19T07:25:00+03:00
Происшествия

Дай поиграть: компания молодых людей украла у мужчины акустическую гитару и планшет

Действия злоумышленников попали на камеру наружного наблюдения
Анна ПОПОВА
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Дай поиграть: компания молодых людей украла у мужчины акустическую гитару и планшетДай поиграть: компания молодых людей украла у мужчины акустическую гитару и планшетФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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На днях в один из иркутских отделов полиции обратился 27-летний местный житель, который рассказал, что стал жертвой ограбления. Накануне он познакомился в баре с компанией молодых людей, среди которых были два парня и две девушки. После непродолжительного разговор мужчина заявил, что ему пора домой, после чего новые знакомые решили пойти с ним, заверив его, что живут в доме неподалеку.

- Потерпевший ничего не подозревал до тех пор, пока компания не зашла с ним в подъезд, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Он понял, что его преследуют и попытался отделаться от новых знакомых, но те в ответ вступили с ним в конфликт, который перерос в драку.

В результате потасовки злоумышленники нанесли мужчине телесные повреждения, после чего отобрали у него акустическую гитару и планшет. После этого 27-летний иркутянин тут же отправился в полицию. В ходе расследования выяснилось, что на том самом подъезде установлены камеры наружного наблюдения, с помощью записей с которых можно установить личности грабителей. В данный момент полицейские разыскивают нападавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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