Две жительницы Тулуна стали жертвами мошенников при попытке арендовать квартиры

СЕГОДНЯ 07:52 2019-07-19T07:52:17+03:00

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Интернет-мошенники вновь не дают покоя жителям Иркутской области. На этот раз их жертвами стали две жительницы Тулуна. Из-за наводнения в Иркутской области их дома оказались повреждены, и они хотели арендовать квартиры, чтобы пожить там, пока их жилье не восстановят. Первой на удочку мошенников попалась 34-летняя тулунчанка, которая подыскивала подходящую жилплощадь на одном из сайтов для бесплатных объявлений. После того, как женщина нашла подходящий вариант, она позвонила по номеру риэлтора, который был указан в объявлении. Однако она еще не знала, что на том конце провода с ней разговаривает аферист.

- Лжериэлтор попросил тулунчанку перевести ему 4500 рублей в качестве предоплаты, после чего пообещал отправить ей контакты собственников квартиры, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - После того, как женщина совершила денежный перевод, мошенник удалил объявление, перестал выходить на связь и отключил телефон, номер хозяина квартиры также оказался недоступен.

Позже выяснилось, что жертвой похожего обмана стала еще одна жительница Тулуна. 37-летняя женщина отправила мошенникам такую же сумму, после чего они также перестали выходить на связь. Оперативники выяснили, что номера аферистов зарегистрированы в одном из западных регионов России. Сейчас полицейские устанавливают личности мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU