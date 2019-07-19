2019-07-19T08:16:31+03:00
Общество

Последствия наводнения в Иркутской области: военные восстановили 4 участка федеральной трассы в Тулуне

Протяженность отремонтированного участка составляет 260 метров
Анна ПОПОВА
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Последствия наводнения в Иркутской области: военные восстановили 4 участка федеральной трассы в ТулунеПоследствия наводнения в Иркутской области: военные восстановили 4 участка федеральной трассы в ТулунеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Военные инженеры из Центрального военного округа восстановили четыре поврежденных участка федеральной трассы Р-255 в Тулуне, - сообщает ИА Irkutskmedia со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Российской Федерации. Они сделали это в связи с обращением местных властей. Протяженность отремонтированного отрезка дороги составляет 260 метров.

- Военные самосвалы привезли в зону ремонтных работ более 600 кубометров гравия, - сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации. - Для этого они совершили около 100 рейсов.

Военнослужащие продолжают помогать жителям районов, пострадавших от наводнения в Иркутской области, ликвидировать последствия разгула стихии. Они занимаются очисткой воды от загрязнений и проверяют ее на наличие возбудителей различных инфекций, а также подвозят продукты питания и питьевую воду в зону затопления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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