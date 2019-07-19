Иркутянка выплатила долг в размере 100 тысяч рублей, чтобы не лишиться машины

СЕГОДНЯ 08:34 2019-07-19T08:34:20+03:00

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Жительница Иркутска чуть было не лишилась автомобиля из-за долгов по кредиту, - сообщает ИА "Сибирские новости" со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Иркутской области. Ранее женщина оформила займ в банке, но не смогла справиться со своими кредитными обязательствами, в связи с чем у нее начали накапливаться долги. Через некоторое время женщина уже оказалась должна банку 100 тысяч рублей.

- Суд постановил, что иркутянка должна рассчитаться с кредитной организацией в течение определенного времени, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. - однако женщина не обратила внимание на судебное решение и не стала расплачиваться с долгами.

Когда все возможные сроки погашения задолженности прошли, судебные приставы арестовали автомобиль иркутянки и отправили его на спецстоянку. В этот момент женщина поняла всю серьезность происходящего, нашла деньги и полностью расплатилась с долгами. После этого ей разрешили забрать машину со стоянки.

ИСТОЧНИК KP.RU