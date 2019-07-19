Иркутский ботанический сад предлагает иркутянам понаблюдать за ночной жизнью птиц

СЕГОДНЯ 09:28 2019-07-19T09:55:40+03:00

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В ботаническом саду биолого-почвенного факультета ИГУ продолжается серия вечерних экскурсий. Например, 19 июля в 19:00 иркутяне могут посетить лекцию, на которой им расскажут о ночной жизни птиц, - сообщает ИА "Байкал24" со ссылкой на пресс-службу ботанического сада. В частности гости экскурсии узнают много нового о соловьях и совах - пик активности именно этих видов птиц приходится как раз на вечернее и ночное время. В качестве экскурсовода выступит сотрудник Байкальского заповедника, орнитолог и биолог Владимир Хидекель.

- На территории ботанического сада обитает 6 видов соловьев, - сообщили в пресс-службе ботанического сада ИГУ. - У посетителей лекции о ночной жизни птиц будет возможность послушать их всех и понять, чем их голоса отличаются друг от друга.

Также гости ботанического сада узнают, почему совы охотятся ночью и как они ведут себя днем. А на закате самые внимательные посетители смогут услышать пение от 12 до 15 видов птиц, которые обитают на территории сада и даже записать их мелодичные трели на диктофон.

ИСТОЧНИК KP.RU