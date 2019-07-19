2019-07-19T11:56:07+03:00
Общество

Наводнение в Иркутской области: безработным жителям пострадавших районов помогут открыть свой бизнес

Потенциальным предпринимателям выделят сумму в размере 176 тысяч рублей
Анна ПОПОВА
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Наводнение в Иркутской области: безработным жителям пострадавших районов помогут открыть свой бизнесНаводнение в Иркутской области: безработным жителям пострадавших районов помогут открыть свой бизнесФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Одна из самых серьезных проблем, которые возникли в связи с наводнением в Иркутской области - это закрытие множества фирм и предприятий, из-за чего жители пострадавших районов остались безработными. Министерство труда и занятости Иркутской области разрабатывает меры социальной поддержки для незанятых граждан из затопленных городов и поселков. Одной из них является помощь в открытии собственного дела.

- Для всех безработных жителей подтопленных районов, которые захотят создать свой бизнес, предусмотрена специальная единовременная выплата, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Ее размер составляет 176 тысяч рублей. Всего для реализации этой программы из федерального бюджета выделят 3,5 миллиона рублей - этого хватит для того, чтобы свое дело могли открыть 20 человек.

В центре занятости населения в Тулуне уже состоялась встреча с первыми потенциальными предпринимателями. Специалисты рассказали им, как получить выплату и научили основам составления бизнес-планов. С этой же целью 23 июля в 13:00 там же состоится бесплатный семинар для безработных жителей районов, пострадавших от наводнения в Иркутской области, которые планируют открыть свой бизнес.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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