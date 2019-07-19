Сергей Сокол: Необходимо создать фонд, чтобы защитить права дольщиков

СЕГОДНЯ 12:18 2019-07-19T12:18:21+03:00

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В России сейчас около 200 тысяч обманутых дольщиков, - тех, кто вложил свои кровные в строительство домов, но ключей от новенькой квартиры так и не дождался. Люди остаются с проблемой один на один. Такую цифру озвучил на совещании под руководством председателя областного парламента Сергея Сокола депутат Государственной Думы ФС РФ от Приангарья Александр Якубовский. Он стал инициатором обсуждения вопроса о создании в регионе фонда для достройки проблемных объектов долевого строительства.

- Иркутская область находится в списке регионов, где эта проблема до сих пор не решена, - открыл совещание Сергей Сокол. - По имеющейся информации в нашей области более 600 обманутых дольщиков. Это люди, которые годами ждут своего законного жилья, за которое они отдали кровные деньги, брали ипотеку, экономили на всем. В этом году областной минстрой заявил, что планирует восстановить права около 300 человек. Это крайне мало, и у меня есть сомнения в том, что с такими темпами проблема будет решена к 2020 году, как этого требует президент страны. Всем обманутым дольщикам необходимо помогать сейчас и прорабатывать механизм создания фонда надо уже сегодня.

Фонд же может стать хорошим подспорьем. Он имеет форму некоммерческой организации и может получить бюджетные деньги на завершение строительства проблемных домов. Александр Якубовский объясняет, что это новшество в законотворчестве, происходит реформирование строительной сферы. Так, с 1 июля вступил в силу федеральный закон, по которому понятие «обманутый дольщик» канет в лету. Дело в том, что теперь застройщикам предстоит возводить дома на свои собственные ресурсы. Деньги участников «долевки» будут поступать на специальные эскроу-счета, а застройщик их получит только после сдачи объекта. Этот механизм позволит защитить покупателей от недобросовестных застройщиков в дальнейшем. Да. Но что делать с ныне существующими, кто купил квартиру год-два-пять лет назад и до сих пор ждет новоселья?

- Сегодня нужно решить проблему как раз с теми людьми, которые уже попали в число обманутых дольщиков, - говорит Александр Якубовский. – С 10 июля вступают в силу изменения федерального законодательства, регламентирующие создание субъектами РФ специальных фондов. На них возлагается обязанность достроить незавершенные объекты. Капитализация таких фондов будет осуществляться за счет региональных бюджетов.

Заместитель председателя ЗакСобрания региона Ольга Носенко, в свою очередь, обратила внимание на то, что некоторые фонды (например, капитального ремонта), уже созданные в Иркутской области не всегда показывают свою эффективность.

- Насколько будет обеспечиваться прозрачность расходования бюджетных средств новым фондом? – спросила она депутата ГосДумы.

Александр Якубовский пояснил, что деятельность фонда строго регламентирована нормативными правовыми документами, а после достройки всех проблемных объектов он будет ликвидирован. Он также предложил создать при фонде наблюдательный совет из числа депутатов Законодательного Собрания, чтобы контролировать работу организации. К тому же ответственность за весь процесс будет нести глава региона.

Председатель комиссии по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями областного парламента Лариса Егорова также обратила внимание на проблему людей, которые приобрели жилье в многоквартирных домах, признанных впоследствии самовольными постройками.

По итогам совещания было принято решение поручить комитету по собственности и экономической политике Законодательного Собрания подготовить проект письма на имя председателя правительства Иркутской области о создании фонда.

- Мы изложим свою позицию по созданию фонда, а также по необходимости включения всех объектов незавершенного строительства и обманутых дольщиков в соответствующий федеральный реестр, - заключил Сергей Сокол. - Также мы проведем ревизию областного законодательства, чтобы привести его в соответствие с последними изменениями федеральных законов в этой части.

ИСТОЧНИК KP.RU