2019-07-19T12:51:54+03:00
Общество

С 19 июля проезд по перекрестку улицы Сурикова и переулка Гаврилова в Иркутске будет закрыт

Ограничение связано с проведением земляных работ на этом участке
Анна ПОПОВА
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С 19 июля проезд по перекрестку улицы Сурикова и переулка Гаврилова в Иркутске будет закрытС 19 июля проезд по перекрестку улицы Сурикова и переулка Гаврилова в Иркутске будет закрытФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, автомобилисты! В ближайшее время в Иркутске начнут ремонтировать еще одну оживленную улицу, так что схема движения транспорта вновь изменится. С 20:00 19 июля автомобилисты не смогут проехать по участку улицы Сурикова на пересечении с переулком Гаврилова.

- Ограничение движения связано с проведением земляных работ на этой улице, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Запрещающие знаки будут находиться перед перекрестком Сурикова и Гаврилова до 23:00 26 июля. после этого движение транспорта на этом участке дороги будет восстановлено. призываем вас планировать свой маршрут заранее и по возможности избегать перекрытых улиц.

Напомним, с 26 июля по 28 августа движение автомобилей будет запрещено на улице Кайская, а с 3 августа по 3 сентября машины не смогут проезжать через путепровод на станции Батарейная. перекрытие движения на этих дорогах также будет связано с проведением плановых ремонтных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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