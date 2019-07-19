Наводнение в Иркутской области: жители пострадавших районов отдали на хранение в полицию 35 единиц оружия

СЕГОДНЯ 13:38 2019-07-19T13:50:28+03:00

Это связано с отсутствием нормальных условий для его хранения в домах, пострадавших из-за подтопления

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Сотрудники полиции продолжают помогать жителям районов, пострадавших в результате наводнения в Иркутской области. Например, они принимают на временное хранение огнестрельное оружие, которое им добровольно приносят жители затопленных территорий. Это связано с тем, что в домах, пострадавших от разгула стихии, отсутствуют надежные условия для хранения пистолетов, автоматов и ружей.

- Жители затопленных районов уже передали в отделения полиции 35 единиц огнестрельного оружия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, - причем, 30 из них на счету уроженцев Тулунского района.

Помимо этого полицейские нашли еще 7 единиц огнестрельного оружия во время поисковых работ в зоне затопления. Они призывают неравнодушных жителей пострадавших районов приносить на хранение не только собственные ружья и пистолеты, но и те, которые они найдут случайно. Если кто-то добровольно сдаст в отделение полиции чужое оружие, он получит денежное вознаграждение в размере до 10 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU