2019-07-20T05:09:49+03:00
Общество

Наводнение в Иркутской области: восстановлено 250 участков дорог и 46 автомобильных мостов

Также в районах, пострадавших от паводка, восстановлены электричество и водоснабжение
Анна ПОПОВА
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Наводнение в Иркутской области: восстановлено 250 участков дорог и 46 автомобильных мостовНаводнение в Иркутской области: восстановлено 250 участков дорог и 46 автомобильных мостов
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Уже 18 суток прошло с момента начала масштабных восстановительных работ после наводнения в Иркутской области. За это время специалисты и волонтеры смогли восстановить значительную часть инфраструктуры городов и поселков, пострадавших от разгула стихии.

- Из 300 разрушенных участков автомобильных дорог было восстановлено 250, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Также в результате наводнения было повреждено 48 автомобильных мостов - 46 из них уже введены в эксплуатацию.

Водоснабжение и электричество тоже уже вернулись в дома тех, кто пострадал от наводнения в Иркутской области. Сейчас главная задача - обследовать все поврежденные дома и выяснить, необходим ли им капитальный ремонт. Сейчас этим вопросом занимаются более 300 специалистов из 14 организаций. Они проводят тщательную проверку домов и квартир и, если они подлежат восстановлению, принимают решение о выделении на их ремонт денег из бюджета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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