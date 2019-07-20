2019-07-20T07:24:09+03:00
Происшествия

Гори-гори ясно: иркутянин из мести поджег комнату своей бывшей тещи

Причиной конфликта стало то, что женщина не дала зятю денег на выпивку
Анна ПОПОВА
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Житель Шелехова влез в чужую квартиру через окно и украл оттуда плазменный телевизорЖитель Шелехова влез в чужую квартиру через окно и украл оттуда плазменный телевизорФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Иногда семейные конфликты бывают очень жаркими. Например, на днях 43-летний иркутянин поджег комнату своей бывшей тещи. Это произошло из-за конфликта, который разгорелся между женщиной и ее зятем. Он пришел в гости к теще и попросил денег на алкоголь, но получил отказ. После этого он решил отомстить женщине и поджечь ее квартиру.

- Нарушитель дождался, пока теща уйдет из дома в магазин и поджег шторы в ее комнате, после чего начался пожар, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - К счастью, бдительные соседи вовремя вызвали спасателей, которые предотвратили распространение огня.

Неудачливого поджигателя задержали на месте преступления. Теперь за попытку отомстить теще ему грозит уголовное наказание по статье "умышленное уничтожение чужого имущества".

ИСТОЧНИК KP.RU

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