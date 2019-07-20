Не оставляйте окна открытыми: домушник без труда похитил из квартиры в Шелехове плазменный телевизор

СЕГОДНЯ 06:56 2019-07-20T06:56:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Открытое окно в квартире на первом этаже, особенно если на окнах нет решеток - приманка для преступника. Именно на такую и клюнул 33-летний профессиональный домушник в Шелехове.

- Накануне ночью 33-летний житель Шелехова, проходя мимо многоквартирного дома заметил открытое окно в одной из квартир на первом этаже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Проникнув на кухню и убедившись в отсутствии хозяев, злоумышленник прошел в зал, откуда похитил единственную ценную вещь - плазменный телевизор.

Возможно, преступник откуда-то знал или через окно было видно, что в помещении никого нет. В любом случае кража, как он считал наверняка, удалась. Но сотрудники уголовного розыска быстро вычислили вора и вернули телевизор хозяевам - молодой маме с ребенком. Сам вор, который уже привлекался к ответственности за подобное, отправился ждать суда.

ИСТОЧНИК KP.RU