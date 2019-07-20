2019-07-20T06:56:40+03:00
Происшествия

Не оставляйте окна открытыми: домушник без труда похитил из квартиры в Шелехове плазменный телевизор

Преступника "вычислили" по горячим следам
Ольга СЛАВИЧЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Домушник, который похитил из квартиры в Шелехове плазменный телевизор, отправился ждать суда.Домушник, который похитил из квартиры в Шелехове плазменный телевизор, отправился ждать суда.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Открытое окно в квартире на первом этаже, особенно если на окнах нет решеток - приманка для преступника. Именно на такую и клюнул 33-летний профессиональный домушник в Шелехове.

- Накануне ночью 33-летний житель Шелехова, проходя мимо многоквартирного дома заметил открытое окно в одной из квартир на первом этаже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Проникнув на кухню и убедившись в отсутствии хозяев, злоумышленник прошел в зал, откуда похитил единственную ценную вещь - плазменный телевизор.

Возможно, преступник откуда-то знал или через окно было видно, что в помещении никого нет. В любом случае кража, как он считал наверняка, удалась. Но сотрудники уголовного розыска быстро вычислили вора и вернули телевизор хозяевам - молодой маме с ребенком. Сам вор, который уже привлекался к ответственности за подобное, отправился ждать суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Наводнение в Иркутской области: МЧС и прокуратура подали в суд на представителей администрации Тулунского района
Наводнение в Иркутской области: Следственный комитет завел уголовное дело из-за гибели 25 человек
Гори-гори ясно: иркутянин из мести поджег комнату своей бывшей тещи
Наводнение в Иркутской области: восстановлено 250 участков дорог и 46 автомобильных мостов
Наводнение в Иркутской области: жители пострадавших районов отдали на хранение в полицию 35 единиц оружия
С 19 июля проезд по перекрестку улицы Сурикова и переулка Гаврилова в Иркутске будет закрыт
Сергей Сокол: Необходимо создать фонд, чтобы защитить права дольщиков
Наводнение в Иркутской области: безработным жителям пострадавших районов помогут открыть свой бизнес
Иркутский ботанический сад предлагает иркутянам понаблюдать за ночной жизнью птиц
Новый фонтан в районе Академгородка появится в Иркутске осенью
Иркутянка выплатила долг в размере 100 тысяч рублей, чтобы не лишиться машины
Последствия наводнения в Иркутской области: военные восстановили 4 участка федеральной трассы в Тулуне
Две жительницы Тулуна стали жертвами мошенников при попытке арендовать квартиры
Дай поиграть: компания молодых людей украла у мужчины акустическую гитару и планшет
«Ангарскцемент» подвёл итоги работы в первом полугодии 2019 года
Первые пострадавшие в наводнении в Иркутской области получили жилищные сертификаты
Два миллиона рублей долга по зарплате взыскали судебные приставы в Бурятии
На Байкале подсчитают пластиковый мусор