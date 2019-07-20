2019-07-20T08:05:30+03:00
Общество

Наводнение в Иркутской области: Следственный комитет завел уголовное дело из-за гибели 25 человек

Такое решение принял Александр Бастыкин на экстренном совещании в Братске
Анна ПОПОВА
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Наводнение в Иркутской области: Следственный комитет завел уголовное дело из-за гибели 25 человекНаводнение в Иркутской области: Следственный комитет завел уголовное дело из-за гибели 25 человекФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Братске. Причиной стала необходимость расследования причин, по которым наводнение в Иркутской области стало настолько разрушительным. На совещании обсуждались результаты всех проверок, которые сотрудники Следственного комитета провели после потопа с целью выяснения степени вины должностных лиц.

- На совещании было принято решение завести уголовное дело о халатности должностных лиц во время возникновения чрезвычайной ситуации, в результате которой погибли 25 человек, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации. - Расследованием будут заниматься следователи из центрального аппарата СК.

Александр Бастрыкин поручил провести самое тщательное расследование всех обстоятельств, которые привели к гибели людей, а также установить личности всех, кто проявил халатность и отстранить их от занимаемых должностей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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