СЕГОДНЯ 08:54 2019-07-20T08:54:38+03:00

Наводнение в Иркутской области: МЧС и прокуратура подали в суд на представителей администрации Тулунского района Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Сотрудники прокуратуры Иркутской области и регионального ГУ МЧС России подали в суд на глав нескольких сельских поселений Тулунского района, а также на представителей администрации районного центра.

- Причиной обращения в суд стало то, что эти должностные лица не выполнили своих обязанностей по защите населения от чрезвычайных ситуаций, - сообщили в пресс-службе Тулунского городского суда. - Также они не приняли меры по предупреждению и ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

Административные дела завели в отношении глав Икейского, Ишидейского, Гадалейского, Писаревского, Бурхунского, Котикского, Перфиловского, Владимирского и Октябрьского сельских поселений, а также на мэров Тулуна, Тулунского района и городского округа. В отношении всех фигурантов дела уже назначены судебные заседания.

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ИСТОЧНИК KP.RU