2019-07-20T12:50:15+03:00
Спорт

В Бурятии состоится чемпионат России по вольной борьбе среди мужчин

Соревнования в Улан-Удэ планируют провести в 2020 году
Анна ПОПОВА
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В Бурятии состоится чемпионат России по вольной борьбе среди мужчинВ Бурятии состоится чемпионат России по вольной борьбе среди мужчинФото: Анна ПОПОВА
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Совсем скоро в Бурятии состоятся соревнования всероссийского масштаба. В 2020 году в Улан-Удэ состоится чемпионат мира по вольной борьбе среди мужчин. Ранее подобные турниры проводились в Бурятии только два раза - в 1981 и 1990 годах.

- Этот чемпионат России станет одним из этапов отбора спортсменов для участия в Олимпийских играх в Токио, - сообщили в пресс-службе министерства спорта республики Бурятия.

У Бурятии есть опыт в подготовке и проведении всероссийских турниров по единоборствам. Например, в марте этого года в Улан-Удэ состоялся чемпионат России по женской борьбе. На домашних соревнованиях спортсменки выступили на высоком уровне и завоевали две золотые медали. А уже в октябре 2020 года столица Бурятии примет чемпионат мира по женскому боксу!

ИСТОЧНИК KP.RU

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