В Бурятии состоится чемпионат России по вольной борьбе среди мужчин
Совсем скоро в Бурятии состоятся соревнования всероссийского масштаба. В 2020 году в Улан-Удэ состоится чемпионат мира по вольной борьбе среди мужчин. Ранее подобные турниры проводились в Бурятии только два раза - в 1981 и 1990 годах.
- Этот чемпионат России станет одним из этапов отбора спортсменов для участия в Олимпийских играх в Токио, - сообщили в пресс-службе министерства спорта республики Бурятия.
У Бурятии есть опыт в подготовке и проведении всероссийских турниров по единоборствам. Например, в марте этого года в Улан-Удэ состоялся чемпионат России по женской борьбе. На домашних соревнованиях спортсменки выступили на высоком уровне и завоевали две золотые медали. А уже в октябре 2020 года столица Бурятии примет чемпионат мира по женскому боксу!
ИСТОЧНИК KP.RU