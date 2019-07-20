2019-07-20T13:30:57+03:00
Общество

Наводнение в Иркутской области: специалисты провели дезинфекцию 11,5 тысяч домов и социальных объектов

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в районах, пострадавших от паводка, остается стабильной
Анна ПОПОВА
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Наводнение в Иркутской области: специалисты провели дезинфекцию 11,5 тысяч домов и социальных объектовНаводнение в Иркутской области: специалисты провели дезинфекцию 11,5 тысяч домов и социальных объектовФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Специалисты Роспотребнадзора продолжают следить за обстановкой в районах, пострадавших в результате наводнения в Иркутской области. На данный момент санитарно-эпидемиологическая обстановка в зоне подтопления остается стабильной, случаев массового заражения инфекционными заболеваниями нет.

- Во всех пострадавших районах обработано более 11,5 тысяч приусадебных участков, жилых домов и объектов социальной сферы, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области.

Также Роспотребнадзор продолжает контролировать качество питьевой воды в районах, пострадавших от наводнения в Иркутской области. Уже исследовано 2582 пробы воды. Также в пунктах временного размещения исследуют продукты питания - уже взято 490 проб различных продуктов. Помимо этого специалисты проводят вакцинацию населения от возможных инфекционных заболеваний. На сегодняшний день привито уже более 70 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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