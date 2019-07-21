Помогите найти человека: 5 июля вблизи Нижнеудинска пропал молодой вахтовик

СЕГОДНЯ 16:55 2019-07-21T16:56:25+03:00

25-летний Иннокентий Сергеев ехал с другими работниками с месторождения, вышел по пути из машины и исчез

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25-летний вахтовик Иннокентий Сергеев пропал в Иркутской области. Он ехал с работы, с месторождения на реке Гурбей, в сторону Нижнеудинска вместе с другими работниками. Как пишут в соцсетях его родственники, молодой человек вышел посреди дороги, когда машина остановилась, и вдруг пропал. Его кричали, искали, но не нашли.

Приметы называют в поисковом отряде "Лиза Алерт" - Байкал. Итак, пропавший - высокий парень, около 180 сантиметра ростом. У него среднее телосложение, темные коротко стриженые волосы и узкие карие глаза. Одет был в черную куртку, черную с белыми полосами футболку, кроссовки, черные брюки.

Всех, кто его видел, просят обратиться в службу спасения или к волонтерам отряда.

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ИСТОЧНИК KP.RU