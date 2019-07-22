В Бурятии сотрудница страховой компании путем обмана присвоила себе более 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 07:29 2019-07-22T07:29:17+03:00

После оформления полисов она не сдавала деньги в кассу, а оставляла их себе

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Работница страховой компании из Улан-Удэ отправится за решетку из-за присвоения денег своих клиентов, - сообщает ИА "Байкал24" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Бурятии. С 2013 по 2015 года она работала ведущим специалистом компании и занималась страхованием автомобилей и другого имущества. Когда женщина оформляла полисы для своих клиентов, она брала деньги за страховку, но не сдавала их в кассу, а оставляла себе. Затем накопленные суммы она тратила на личные нужды.

- Таким образом работница страховой компании присвоила себе 304 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Когда работодатели раскрыли схему обмана, они дали женщине шанс вернуть потраченные деньги и пообещали, что в этом случае не будут обращаться в полицию. Однако она не смогла расплатиться с долгами, отдав руководству компании лишь малую часть суммы. Поэтому представители страховой компании приняли решение обратиться в правоохранительные органы.

Несмотря на то, что женщина призналась во всем своему начальству, она до последнего отрицала свою вину в суде. Также женщина просила учесть тот факт, что она воспитывает малолетнего ребенка и ухаживает за своей матерью-инвалидом. В итоге суд постановил назначить ей наказание в виде трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU