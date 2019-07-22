СЕГОДНЯ 08:57 2019-07-22T08:57:15+03:00

Лесные пожары в Иркутской области распространились на площади более 250 тысяч гектаров Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Ситуация с лесными пожарами в Иркутской области по-прежнему остается сложной, - сообщает ИА "Сибирские новости" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. На сегодняшний день площадь очагов возгорания в Приангарье превысила 250 тысяч гектаров. Действующими остаются 45 пожаров, которвые распространились на площади 59,075 гектаров. 18 из них находятся в Катангском районе, 11 - в Киренском, 10 - в Мамско-Чуйском, 4 - в Усть-Илимском и по одному - в Ольхонском и Бодайбинском районах.

- В зоне контроля закрыты 44 лесных пожара на площади 197,19 тысяч гектаров, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - А в локализованном состоянии находятся еще 10 очагов возгораний, распространившихся на 24,782 гектара.

За минувшие сутки, 21 июля, в Иркутской области потушили 2 лесных пожара, которые находились в Усть-илимском районе. Их площадь составила 72 гектара, причем, 50 из них было покрыто лесом.

ИСТОЧНИК KP.RU