2019-07-22T10:40:20+03:00
Происшествия

В Тулуне мотоциклист сбил школьницу на пешеходном переходе и скрылся

Пострадавшая смогла запомнить водителя благодаря тому, что с него упал мотоциклетный шлем
Анна ПОПОВА
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В Тулуне мотоциклист сбил школьницу на пешеходном переходе и скрылсяВ Тулуне мотоциклист сбил школьницу на пешеходном переходе и скрылсяФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Дорожные инспекторы из тулунского отдела ГИБДД разыскивают водителя мотоцикла, который на выходных сбил 16-летнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся, - сообщает ИА "Байкал24" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области. Авария произошла 21 июля в 19:30. Школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, как вдруг увидела, что прямо на нее со всех порах несется мотоциклист. Она не успела увернуться от него, и водитель врезался прямо в нее, после чего упал со своего железного коня.

- В момент падения с его головы упал шлем, и девочка успела запомнить его лицо, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - После этого виновник аварии быстро покинул место ДТП.

Школьнице повезло, что рядом были неравнодушные прохожие, которые оказали ей помощь и доставили в ближайшую больницу. Теперь сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мотоциклиста и просит всех, кто что-то знает об этой аварии, обратиться в отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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