2019-07-22T11:05:57+03:00
Общество

В Иркутске началось благоустройство мемориала "Вечный огонь Славы"

Работы планируют завершить в октябре 2019 года
Анна ПОПОВА
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В Иркутске началось благоустройство мемориала "Вечный огонь Славы"В Иркутске началось благоустройство мемориала "Вечный огонь Славы"Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Совсем скоро иркутяне смогут прогуляться по обновленной площади у мемориала "Вечный огонь Славы". А пока им придется выбрать другие места для прогулок. Ведь недавно всю территорию около Вечного огня закрыли на масштабную реконструкцию. Она приурочена к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое состоится в 2020 году. Рабочие уже занимаются демонтажом тротуаров, бордюров и дорожек из плит.

- Тротуарное покрытие заменят на более современное, при его изготовлении будут использованы исключительно натуральные материалы, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Хоть территория мемориала и значительно преобразится, все значимые объекты на его территории, такие как сам Вечный огонь и мраморные плиты, расположенные по его периметру, будут сохранены. Работы по реконструкции площади будут завершены в октябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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