2019-07-22T11:24:12+03:00
Происшествия

В Братске водитель автобуса насмерть сбил пенсионерку на остановке

Она переходила дорогу прямо перед автомобилем, из-за чего шофер ее не заметил
Анна ПОПОВА
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В Братске водитель автобуса насмерть сбил пенсионерку на остановкеВ Братске водитель автобуса насмерть сбил пенсионерку на остановкеФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Полицейские в Братске начали расследование ДТП со смертельным исходом, которое произошло вечером 21 июля. В это время на одну из остановок общественного транспорта прибыл маршрутный автобус, который направлялся в одно из садоводств. После того, как все пассажиры вышли из салона, водитель решил продолжить движение. Но он не заметил, что пенсионерка решила перейти дорогу прямо перед автобусом. В результате шофер не успел затормозить, и женщина оказалась под колесами транспортного средства.

- Пострадавшую 87-летнюю женщину доставили в ближайшую больницу, но спасти ее не удалось, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - от полученных травм она скончалась в медицинском учреждении.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, в ходе которой устанавливают все обстоятельства трагедии и определяют степень вины всех участников дорожного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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