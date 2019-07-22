За минувшие выходные в Иркутской области инспекторы ГИМС поймали пятерых пьяных судоводителей

СЕГОДНЯ 13:27 2019-07-22T13:27:22+03:00

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Инспекторы ГИМС постоянно следят за порядком на водных объектах Иркутской области. Они регулярно производят рейды по выявлению нетрезвых водителей лодок, яхт и катеров. только за минувшие выходные инспекторы поймали пятерых судоводителей, которые находились за штурвалом в нетрезвом виде. Двоих нарушителей остановили на Байкале и по одному - на Братском водохранилище, реке Ангаре и заливе Якоби.

- Всего с начала навигационного периода было задержано 14 человек, управлявших лодками и катерами в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Если инспекторы ГИМС задержат судоводителя, который находился за штурвалом в нетрезвом виде, то ему грозит не только штраф за административное правонарушение. Также он может лишиться права на управление судном на срок до двух лет. Помимо этого, если нарушитель откажется проходить медицинское освидетельствование, его лодку могут забрать на штрафстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU