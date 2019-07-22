Сергей Серебренников: Братск готов предоставить работу для 250 пострадавших в наводнении

СЕГОДНЯ 13:36 2019-07-22T13:39:12+03:00

Для них предусмотрено и жилье

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Братск в числе первых присоединился к оказанию помощи для жителей подтопленных районов Приангарья. В городе организовано 11 пунктов сбора вещей, воды и продуктов. Спецтехника, десятки тонн грузов гуманитарной помощи отправлены в районы бедствия. В Тулун и Нижнеудинск также выехали работники медучреждений Братска.

Братск готов предоставить и работу на предприятиях для 250 человек. Обеспечат жителей пострадавших территорий и жильем. Ранее по поручению мэра комитет экономического развития провел мониторинг потребности в трудовых ресурсах.

- 148 человек уже готовы трудоустроить местные предприятия, организации, компании. Они готовы обеспечить новых сотрудников жильем - служебным, либо съемным, - сообщил мэр Братска Сергей Серебренников.

Всего в списке 17 организаций, где требуются медработники, преподаватели, машинисты бульдозеров, строители, плотники, монтажники, электрослесари и электромонтеры, водители и другие специалисты.

ФОТО: пресс-служба администрации Братска.

- Мы подготовили муниципалитетам целый ряд предложений. К этой работе подключились и наши градообразующие предприятия, – дополнил Сергей Серебренников. - Управляющий директор «РУСАЛ Братск» Евгений Зенкин сам выезжал в зону ЧС и сказал о готовности обучить и принять на работу на Братский алюминиевый завод порядка 100 человек.

В администрации Братска организована «горячая линия» по вопросам трудоустройства граждан, проживающих в районах ЧС. Каждый может позвонить на линию и получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: (3953) 349-552.

Кроме того, мэр на встрече с журналистами отметил, что вице-премьеру Виталию Мутко он передал письмо с перечнем предложений по вопросам развития Братска.

- Планируем выйти с предложением увеличить финансирование по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Напомню, что Братску за пять лет предусмотрено в рамках этого проекта планируется выделить порядка 600 млн. руб. В этом году объем финансирования составил 143 млн. руб., - отметил Сергей Серебренников.

Сергей Серебренников передал Владимиру Путину и личное послание ветерана БрАЗа, поэта Виктора Курмаева - поэму «Золотой всадник», которую автор посвятил президенту России.

ФОТО: пресс-служба администрации Братска.

ИСТОЧНИК KP.RU