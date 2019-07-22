2019-07-22T14:31:25+03:00
Общество

Повышение уровня воды в реках Иркутской области ожидается 23 и 24 июля

В регион идут дожди
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Повышение уровня воды в реках Иркутской области ожидается 23 и 24 июляПовышение уровня воды в реках Иркутской области ожидается 23 и 24 июляФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Спасатели вновь предупреждают о возможном повышении воды в реках Иркутской области. 23 и 24 июля из-за продолжительных дождей в верховьях и на малых реках южного Прибайкалья ожидается повышение уровня воды на 50 – 100 сантиметров. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, на реках Иркут, Китой, Белая вода поднимется на 10 – 50 сантиметров, на остальных реках Приангарья колебание уровней воды составит 5 – 30 сантиметров.

Добавим, что во вторник, 23 июля местами в южных районах Иркутской области ожидаются ливневые дожди, грозы, утром и днем в селеопасных районах пройдут очень сильные дожди.

При получении информации о сильных дождях, спасатели советуют жителям региона воздержаться от дальних поездок. Если сильный дождь застал вас в автомобиле, не нужно пробовать преодолевать подтопленные участки самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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