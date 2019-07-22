Сергей Левченко: Каждый, кто обратился за помощью, ее получит

СЕГОДНЯ 14:47 2019-07-22T14:47:57+03:00

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Каждый день глава региона Сергей Левченко встречается с пострадавшими в наводнении. Напомним, паводок охватил восемь районов Приангарья, пострадали более 38 тысяч человек, проживающих в 109 населенных пунктах.

– Люди задают вопросы, - рассказывает губернатор. - У всех разные условия и ситуации. У кого-то до сих пор сложности с получением десяти тысяч рублей, хотя таких осталось крайне мало. Кого-то в списке пропустили, кто-то не был зарегистрирован по месту проживания и должен восстанавливать право на получение компенсации – в суды подано больше двух тысяч заявлений, большинство из них уже рассмотрено.

Губернатор объясняет, что на плечи межведомственных комиссий ложится колоссальный объем работы. Специалисты днем осматривают помещения, составляют дефектные ведомости, а по ночам оформляют документы. Уже ясно, что капитальному ремонту подлежат более 5,5 тыс. жилых домов.

- Оценку и оформление актов мы завершим до 10 августа – такой срок для этой работы обозначен решением правительственной комиссии, – сообщил губернатор.

Обращаются к властям десятки людей каждый день. Вот пример. Многодетные супруги Валентина и Роман Саприга, в их семье семеро детей, их дом смыло волной паводка. Временно устроились на даче, а как жить дальше? Тем более, что у Романа отсутствовала регистрация по месту жительства. Глава семейства обратился к губернатору. Ему помогли. Через суд подтвердили факт проживания. Теперь можно оформлять следующие необходимые документы. Но Роман решил, что будет быстрее, если обратиться к президенту Владимиру Путину со словами, что не помогают многодетной семье. А сегодня вновь пришел к Сергею Левченко – за новой помощью. Говорит, что опять помогли:

- Губернатор предложил рассмотреть варианты для поиска нового жилья. Большое спасибо всем, кто нам, тулунчанам, помогает! – говорит он.

По словам Сергея Левченко, в зоне паводка каждое обращение граждан за помощью фиксируется и ставится на контроль – до разрешения ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU