Депутат из Бурятии отправится в колонию на 9,5 лет за незаконную рубку леса

СЕГОДНЯ 16:56 2019-07-22T16:56:40+03:00

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В Бурятии поставлена точка в уголовном деле о незаконной рубке леса, в которой обвинялся предприниматель, депутат совета депутатов из села в Кабанском районе. По версии следствия, с 24 апреля по 8 июня 2015 года возглавляемая им преступная группа незаконно вырубила более 2 409 куб.м. зрелых хвойных деревьев на территории Кабанского лесничества за пределами отведенных им лесосек, причинив ущерб лесному фонду на общую сумму более 30 млн рублей.

После задержания организатора группы посадили под домашний арест. Однако он постоянно нарушал наложенные на него судом ограничения. Он активно вел телефонные переговоры с другими членами банды, оставшимися на свободе; со свидетелями; с работниками своей организации. Поэтому во время предварительного следствия меру пресечения ему изменили, и заключили под стражу. А на днях он услышал приговор суда.

- Ему назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Отбывать их он будет в колонии общего режима. Также его на три года лишили права заниматься лесозаготовительной деятельностью. Его подельники получили сроки: от 2 до 9 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU