"Сэкономил" на гостинице в свою пользу: за обман предприятия командированному выписали штраф

СЕГОДНЯ 06:35 2019-07-23T08:15:06+03:00

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Житель Тайшетского района решил заработать деньги нечестным путем и присвоил себе командировочные выплаты, - сообщает ИА "Сибирские новости" со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Иркутской области. Мужчина работал инженером в компании, которая занимается сервисным обслуживанием поездов, и однажды его отправили в командировку в Москву. приехав в столицу, мужчина придумал хитрую схему обмана своего работодателя. Он снял недорогую квартиру, а по возвращении домой, заявил бухгалтеру, что жил в дорогой гостинице. После того, как ему перечислили деньги за проживание в отеле, мужчина потратил их на личные нужды.

- Для подтверждения факта проживания в гостинице житель Тайшетского района подделал документы, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

После возвращения в Иркутскую область, мужчина как ни в чем ни бывало продолжал работать инженером. Однако через некоторое время ему вновь предложили съездить в Москву, и на этот раз он согласился, не раздумывая. Но на этот раз обман вскрылся и компания подала на него в суд. Своими действиями мужчина причинил организации ущерб в размере 111 тысяч рублей.

Суд постановил, что житель Тайшета должен заплатить два штрафа на сумму в 20 тысяч рублей - за оба случая обмана и растраты чужих денег. Приставы посетили должника и рассказали ему, что в случае отказа от оплаты штрафа наказание может быть заменено на более строгое. после этого мужчина смог найти нужную сумму и расплатиться с долгами.

ИСТОЧНИК KP.RU