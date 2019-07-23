2019-07-23T14:36:44+03:00
Общество

В Братске развивают садоводческие товарищества

В городе находится более 100 садоводств
Яна ЛИСИНА
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Сергей Серебренников: Мы будем развивать садоводческие товарищества. ФОТО: администрация города Братска.Сергей Серебренников: Мы будем развивать садоводческие товарищества. ФОТО: администрация города Братска.
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Лето на даче – благодать! В Братске расположено около 100 садоводческих товариществ, которые включают около 24 тысяч участков. Многие северяне с удовольствием проводят свободное время на своей земле. Здесь это очень развито, движение садоводов поддерживают местные власти. Мэр Братска Сергей Серебренников встретился с дачниками, чтобы обсудить самые важные вопросы.

На встрече говорили, например, о проблеме с обеспечением электроэнергией. Потребление энергии на дачах растет: техника совершенствуется и доходы людей растут, а мощности трансформаторной подстанции для обеспечения потребностей ограничены.

- На основании ваших данных, я буду обсуждать вопрос с ресурсоснабжающими организациями. Рассмотрим возможность привлечения субсидии на муниципальную программу по замене подстанций, - сказал Сергей Серебренников.

Мэр сообщил, что планируется отремонтировать систему электроснабжения дачного массива Коврижка (650 участков), стоимость работ составит 11 млн руб. В 2020-2021 годах приведут в порядок электросети дачных массивов Дунайка и Моргудон (893 участка). Кроме того, в рабочем режиме, решаются вопросы по электро- и водоснабжению в товариществах, где происходят сбои.

Также дачники спрашивали о ремонте дорог к дачным кооперативам.

Сергей Серебренников рассказал, что Братск участвует в областной программе. Так в 2015-2018 годах были отремонтировали 6 подъездных дорог к СОТ.

- В этом году запланирован ремонт подъездных дорог к товариществам «Дунайка БрАЗа» и «Железнодорожник». Кроме этого, по мере необходимости производится грейдирование дорог для бесперебойной работы автобусов, в том числе по территории Братского района, - сказал глава города.

Обсуждались и многие другие вопросы. В завершении встречи Сергей Серебренников объявил о старте Фестиваля Садоводов Братска и пригласил всех принять в нем участие.

Финал Фестиваля планируется провести в «Ангарской деревне» во второй половине августа.

- Наши садоводы — это большие труженики. Ведь дачи требуют ухода, внимания, большого руда. И только потом получаешь отдачу в виде урожая, отдыха. Я увидел абсолютную заинтересованность наших садоводов в том, чтобы мы совместно решали проблемы. Мы договорились, что будем поддерживать наших дачников в рамках социального партнерства с нашими градообразующими предприятиями, - заключил Сергей Серебренников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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