2019-07-24T02:30:52+03:00
Происшествия

Не понравилась татуировка: житель Бурятии убил знакомого из-за рисунка в виде свастики

Он ударил приятеля ножом во время ссоры
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Не понравилась татуировка: житель Бурятии убил знакомого из-за рисунка в виде свастикиНе понравилась татуировка: житель Бурятии убил знакомого из-за рисунка в виде свастикиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Трагедией закончились пьяные посиделки со знакомыми для 45-летнего жителя Железнодорожного района Улан-Удэ. Вечером он решил выпить с приятелями знакомых в сторожке на автостоянке, расположенной на улице Красноармейская. Во время застолья собутыльники вдруг заметили у него на лодыжке татуировку в виде свастики, после чего начали упрекать и оскорблять. Началась ссора. Чтобы уладить конфликт, татуированный мужчина вышел с одним из собутыльников на улицу, но разговор не задался и началась драка, во время которой владелец тату получил от оппонента удар ножом в спину.

Раненый мужчина сумел вернуться в сторожку и один из приятелей вызвал скорую помощь. Однако спасти жизнь окровавленному сибиряку не удалось. Спустя несколько часов он умер в больнице

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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