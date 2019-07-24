СЕГОДНЯ 08:48 2019-07-24T08:48:05+03:00

Коллекторов из Иркутска оштрафовали за то, что они угрожали женщине по телефону Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Коллекторское агентство из Иркутска получило штраф за то, что заставляло женщину вернуть долги по кредиту за другого человека, - сообщает ИА "Сибирские новости" со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Иркутской области. На их работников подала жалобу иркутянка, которую они регулярно донимали звонками с угрозами.

- Они говорили ей, что та должна вернуть долги за другую женщину, которая не может с ними расплатиться, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. - Но при этом она никогда не выступала в роли поручителя и не была знакома с должницей лично.

В какой-то момент женщине надоело это терпеть, и она написала заявление в суд, в котором потребовала разобраться с коллекторским агентством. Результатом разбирательства стало то, что организацию обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение действующего законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU