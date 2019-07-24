2019-07-24T14:49:05+03:00
Общество

Губернатор поручил внести изменения в порядок предоставления дополнительных мер соцподдержки для пострадавших от паводка в Приангарье

Изменения связаны с расширением перечня мер поддержки
Яна ЛИСИНА
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Губернатор поручил Правительству региона в кратчайшие сроки внести изменения в порядок предоставления дополнительных мер соцподдержки отдельным категориям граждан, пострадавших от паводка. ФОТО: пресс-служба правительства Иркутской области.Губернатор поручил Правительству региона в кратчайшие сроки внести изменения в порядок предоставления дополнительных мер соцподдержки отдельным категориям граждан, пострадавших от паводка. ФОТО: пресс-служба правительства Иркутской области.
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Глава Иркутской области Сергей Левченко поручил правительству внести изменения в порядок предоставления дополнительной меры соцподдержки из областного бюджета отдельным категориям граждан, пострадавших от паводка. Документ должен быть утвержден до конца недели.

Изменения связаны с расширением перечня мер соцподдержки. Напомним, ранее губернатор издал указ о предоставлении единовременной выплаты в размере 20 тысяч рублей тем, у кого пострадали личные приусадебные участки. Также речь идет о выплате компенсаций за утерю построек для содержания сельхозживотных и гибель пчелосемей. Новые меры дополняют ранее установленные: выплату компенсаций за утерю урожая и гибель сельскохозяйственных животных.

Помощь получат не только фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств, но и садоводы-огородники и те, кто использовал земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного строительства.

Чтобы получить компенсации нужно подать соответствующее заявление и комплект документов в министерство сельского хозяйства Иркутской области. Сделать это можно через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, либо обратившись в районный отдел (управление) сельского хозяйства. Специалисты ведомства скоро внесут эту информацию в памятки и распространят их в поселках и городах в зоне ЧС.

– Все нововведения, которые происходят и дополняются в указ губернатора, это выверенная и правильная позиция, - прокомментировал решение депутат ЗакСобрания Иркутской области Евгений Сарсенбаев. - И направлена она только на улучшение жизни людей.

Уточним, что на сессии ЗС 24 июля были отклонены несколько законопроектов, в частности, по поддержке садоводов.

- Законопроект, который внесен губернатором, наиболее полно отражает суть потребности граждан, - дополнил депутат Денис Шершнев. - Кроме того, считаем, что он еще будет дорабатываться при помощи отраслевых ведомств министерства лесного комплекса и минсельхоза. В связи с этим и взяли отсрочку на решение сегодня. Несмотря на это, социальная помощь уже оказывается гражданам. Поэтому у нас есть время разобраться, внести более полные программы помощи и работать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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