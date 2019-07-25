Легионеры из Финляндии и Чехии пополнили состав ангарского ХК «Ермак»
Ангарский «Ермак» продолжает укреплять свои ряды перед началом нового сезона Высшей хоккейной лиги. На днях ряды «оранжевых» пополнил легионер из Финляндии нападающий Патрик Мойсио который подписал с командой просмотровый контракт.
- Форвард ранее играл за клубы СМ-лиги из Тампере, Турку, а сезон 2018-19 годов провел в украинском «Донбассе», - сообщили в пресс-службе «Ермака».
Добавим, что в ангарской команде уже играли хоккеисты из ближнего зарубежья, из Латвии, Белоруссии, Казахстана и Украины, поиграл. Числился в составе и американец Джозеф Харчарек, а вот хоккеистов из Европы пока не было. К слову, скоро таких легионеров в нашей команде станет больше. В команде рассказывают, что ожидается приезд еще одного иностранца. Это нападающий из Чехии Петр Стлоукал, поигравший несколько сезонов за команду «Карловы Вары».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ХК "Ермак" Ангарск»