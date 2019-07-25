Легионеры из Финляндии и Чехии пополнили состав ангарского ХК «Ермак»

СЕГОДНЯ 08:17 2019-07-25T08:17:50+03:00

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Ангарский «Ермак» продолжает укреплять свои ряды перед началом нового сезона Высшей хоккейной лиги. На днях ряды «оранжевых» пополнил легионер из Финляндии нападающий Патрик Мойсио который подписал с командой просмотровый контракт.

- Форвард ранее играл за клубы СМ-лиги из Тампере, Турку, а сезон 2018-19 годов провел в украинском «Донбассе», - сообщили в пресс-службе «Ермака».

Добавим, что в ангарской команде уже играли хоккеисты из ближнего зарубежья, из Латвии, Белоруссии, Казахстана и Украины, поиграл. Числился в составе и американец Джозеф Харчарек, а вот хоккеистов из Европы пока не было. К слову, скоро таких легионеров в нашей команде станет больше. В команде рассказывают, что ожидается приезд еще одного иностранца. Это нападающий из Чехии Петр Стлоукал, поигравший несколько сезонов за команду «Карловы Вары».

ИСТОЧНИК KP.RU