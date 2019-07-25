2019-07-25T09:10:15+03:00
Спорт

Четыре игрока ХК «Байкал-Энергия» стали кандидатами в состав сборной России

В расширенный список вошли братья Прокопьевы, Александр Егорычев и Владислав Кузнецов
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Александр Егорычев - один из кандидатов в сборную России.Александр Егорычев - один из кандидатов в сборную России.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сразу четыре хоккеиста иркутской «Байкал-Энергии» вошли в расширенный состав сборной России, который обнародовал тренерский штаб национальной команды во главе с Павлом Францем. Итак, в список кандидатов вошли нападающий Владислав Кузнецов, а также трое новичков, которые пополнили ряды иркутского клуба в это межсезонье: Александр Егорычев, Михаил и Андрей Прокопьевы.

Полный список игроков опубликовала пресс-служба федерации хоккея с мячом России. В него вошли 33 хоккеиста. Это 4 вратаря, 8 защитников, 15 полузащитников и 6 нападающих. Добавим, что братья Прокопьевы и Александр Егорычев уже играли за сборную России и являются двукратными чемпионами мира. А вот Владислав Кузнецов играл пока только за студенческую сборную страны и в ее составе, в марте 2019-го выиграл Всемирную зимнюю Универсиаду в Красноярске.

А теперь о календаре игр сборной России на предстоящий сезон. Наша команда примет участие в очередном турнире четырех наций. Первый этап пройдет в шведском Седерхамне, с 20 по 22 декабря. II этап состоится в Финляндии, с 24 по 26 января. Ну а с 28 марта по 5 апреля пройдет главный турнир года – чемпионат мира, который состоится в Иркутске на новенькой крытой арене «Байкал»

ИСТОЧНИК KP.RU

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