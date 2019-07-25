СЕГОДНЯ 12:37 2019-07-25T12:37:27+03:00

Арбузы в подарок: волонтеров из Тулуна наградили за спасение людей при наводнении. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

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В ночь на 29 июня на защиту тонущего Тулуна встали волонтеры. Совсем молодые ребята, среди которых было много школьников, не остались в стороне и с первого дня наводнения бескорыстно помогали и до сих пор помогают пострадавшим. Они спасали людей, помогали ориентироваться на местности сотрудникам МЧС, раздавали гуманитарную помощь и рассказывали жителям о пунктах временного пребывания. Не побоялись волонтеры выйти и на разбор завалов.

– Выражаем огромную благодарность за отзывчивость и высокую гражданскую позицию волонтерам города Тулуна и их родителям, - поблагодарил добровольцев директор департамента спасательных формирований МЧС России генерал-лейтенант Игорь Кутровский. - Вклад ваш в общее дело ликвидации последствий чрезвычайной ситуации неоценим, ваша ежедневная помощь бесценна. Не каждый взрослый сможет, рискуя своей жизнью и здоровьем, руководствуясь исключительно благородными порывами и доброй волей, прийти на помощь ближнему. Мы гордимся такой достойной сменой и можем быть спокойны за будущее нашей страны.

Помимо искренних слов благодарности 70 ребятам вручили сладкие подарки и арбузы. После встречи с сотрудниками МЧС волонтеры не отправились отдыхать, а продолжили работать.

ИСТОЧНИК KP.RU