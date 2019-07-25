Ярмарки недвижимости проходят в Тулуне

СЕГОДНЯ 14:27 2019-07-25T14:27:22+03:00

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От паводков в Иркутской области пострадало более 10 тыс. домов, как минимум 3,5 тысячи из них непригодны для проживания. И пока комиссии по оценке дальнейшей судьбы подтопленных домов продолжают работу, а также выдают жилищные сертификаты, люди уже начинают подыскивать себе новое жилье. В помощь им ярмарки недвижимости. В Тулуне они проходят 25 и 26 июля, в Нижнеудинске - в предстоящие выходные. Первая ярмарка, которая состоялась в четверг, показала, что есть и спрос, и предложения, причем очень много!

- Предложения действительно хорошие, заманчивые, - делится жительница Тулуна Тамара Колокольцева. - Есть и деревянные дома, и из бетона. Мне положено по соцвыплате 33 квадратных метра. Получается, я могу рассчитывать на жилье стоимостью около 1,5 млн рублей. Пока еще не определилась с вариантом, думаю. Точно хочу жить в новостройке, потому что уже нет ни сил, ни желания делать ремонт. Приглянулись готовые квартиры в районе поселка Березового в Тулуне и индивидуальные жилые дома, которые застройщик обещает возвести через 2 месяца. Буду думать, советоваться с детьми. Для меня главное - жить так же комфортно, как и прежде. Раньше у меня был просторный благоустроенный дом. В целом настрой хороший.

К слову, на ярмарку пришло очень много жителей Тулуна и района. В большом помещении разместились застройщики, риелторы, а также организации, которые занимаются разработкой проектов домов. Всего около 40 компаний. Предложения самые разные: квартиры на вторичном рынке, в новостройках - многоэтажных, малоэтажных, проекты индивидуальных домов и др.

- Человек может выбрать жилье практически в любом районе Иркутской области, - рассказал губернатор Сергей Левченко, который посетил ярмарку недвижимости. - Предварительный опрос граждан показал, что примерно половина хотят переехать и столько же желают остаться здесь. В Тулуне предлагаются варианты в двухэтажных многоквартирных домах или индивидуальное жилье с участком в 15 соток. На ярмарке представлены дома из всех типов конструкций, начиная от легких и заканчивая железобетоном, кирпичом, деревом.

- Сегодня ярмарка работает официально до 20 часов, но фактически она будет открыта до последнего клиента, - дополняет министр строительства и дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина. - В таком же режиме и в другие дни.

Особенно активно здесь представлены Иркутск, Иркутский район, Братск, Саянск, Залари. Это именно те территории, где пострадавшие по предварительному опросу хотели бы приобрести себе жилье.

Ярмарка также поможет властям прояснить реальную картину потребностей пострадавших: где они хотят жить, в каких домах. Соответственно, будет понятно, сколько нужно строить. Этот анализ будет сделан по результатам мероприятия. Тем временем служба архитектуры регионального минстроя совместно с муниципалитетом прорабатывает вопрос по внесению изменений в градостроительную документацию по выбранным для строительства площадкам, а министерство ЖКХ делает расчеты по подводу инженерной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU