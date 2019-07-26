СЕГОДНЯ 07:56 2019-07-26T07:58:05+03:00

Перекрытие дорог в Иркутске: с 1 августа по 10 октября проезд по улице Щапова будет закрыт Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Если вы автомобилист и ваш маршрут часто пролегает через предместье Марата, то обязательно обратите внимание на следующее сообщение! Начиная с первых чисел августа движение транспорта на одной из улиц Иркутска будет перекрыто, - сообщает ИА "Сибирские новости" со ссылкой на пресс-службу администрации города.

- С 1 августа по 10 октября проезд для автомобилей по улице Щапова на участке от Радищева до Войкова будет запрещен, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Соответствующие знаки появятся на этом отрезке дороги уже на следующей неделе.

Ограничение движения транспорта по улице Щапова в Иркутске связано с тем, что рабочие будут строить под ней новый участок тепловых сетей, для чего необходимо перекопать всю дорогу и заменить старые трубы на новые. Настоятельно рекомендуем вам планировать свой маршрут заранее и по возможности избегать перекрытого участка улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU