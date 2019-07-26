СЕГОДНЯ 08:15 2019-07-26T08:15:10+03:00

Наводнение в Иркутской области: в регион прибыл военный самолет с гуманитарной помощью для пострадавших при потопе. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Иркутской области

Ценный груз для жителей подтопленных районов собрали военнослужащие и сотрудники Росгвардии из Новосибирской и Кемеровской областей

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В Иркутскую область прибыл военный самолет ИЛ-76 с гуманитарной помощью, которую для пострадавших от наводнения в Иркутской области собрали военнослужащие и сотрудникт УВО из Кемеровской и Новосибирской областей, - сообщает ИА "Байкал Инфо" со ссылкой на пресс-службу Управления Росгвардии по Иркутской области. Они старались обеспечить тех, кто потерял жилье в результате потопа, всем необходимым.

- В состав гуманитарного груза вошли продукты, одежда, питьевая вода, медикаменты, постельное белье, электрическое оборудование, а также канцтовары и игрушки для детей, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Иркутской области.

Военнослужащие и сотрудники Росгвардии из Кемеровской и Новосибирской областей собирали ценную посылку для пострадавших своими силами. Гуманитарную помощь уже распределили по всем пунктам временного размещения в Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU