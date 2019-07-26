25 июля в Иркутской области потушили три лесных пожара

СЕГОДНЯ 09:20 2019-07-26T13:11:11+03:00

В регионе по-прежнему действуют неконтролируемые возгорания на площади более 23 тысяч гектаров

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Лесные пожары продолжают атаковать Иркутскую область, - сообщает ИА "Байкал24" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. В Приангарье по-прежнему действуют очаги возгораний на площади 23225 гектаров.Специалисты зафиксировали 1 пожар в Усть-Удинском, 3 в Усть-Кутском, 4 в Казачинско-Ленском, 9 в Бодайбинском, 13 в Киренском, 17 в Катангском и 21 в Мамско-Чуйском районах.

- В течение суток 25 июля пожарные смогли ликвидировать 3 возгорания на площади 1810 гектаров, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Еще 4 пожара находятся в локализованном состоянии.

Также 46 очагов возгорания закрыты в зоне контроля. Их площадь составляет 431314 гектаров. Они находятся в Киренском, Усть-Удинском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Бодайбинском, Катангском и Мамско-Чуйском районах. Их тушением занимаются 175 парашютистов-десантников и специалистов пожарной охраны, а также 250 добровольцев, которые используют 109 единиц техники и 10 вертолетов.

ИСТОЧНИК KP.RU