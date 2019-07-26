2019-07-26T13:13:16+03:00
Общество

Наводнение в Иркутской области: 17,5 тысяч человек уже получили материальную помощь за утрату имущества

4,6 тысяч человек получили по 50 тысяч рублей, а еще 12,8 тысячам жителей выплатили по 100 тысяч рублей
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Наводнение в Иркутской области: 17,5 тысяч человек уже получили материальную помощь за утрату имуществаНаводнение в Иркутской области: 17,5 тысяч человек уже получили материальную помощь за утрату имуществаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

17,5 тысяч человек, пострадавших от наводнения в Приангарье, уже получили материальную помощь в связи с утратой имущества,- сообщает ИА Irkutskmedia со ссылкой на пресс-службу министерства социального развития Иркутской области. Выплаты производятся из средств федерального бюджета.

- На сегодняшний день 4,6 тысяч человек получили компенсацию в размере 50 тысяч рублей, так как утратили лишь часть имущества, - сообщили в пресс-службе регионального правительства. - А еще 12,8 тысяч пострадавших смогли получить по 100 тысяч рублей, так как остались без крыши над головой.

Но получить единовременные выплаты без проблем могут лишь те пострадавшие жители Иркутской области, которые были прописаны в разрушенных домах. Если же они не были там зарегистрированы, то им придется подтверждать факт проживания на утраченной жилплощади через суд. Благо в большинстве случаев он идет навстречу людям, утратившим имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Наводнение в Иркутской области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Садоводов и огородников из Иркутской области приглашают принять участие в конкурсе мастерства
Специалисты проводят обходы по квартирам и домам для информирования пострадавших в Тулуне и Нижнеудинске
Представители МЧС, полиции и прокуратуры провели проверки во всех детских палаточных лагерях в Иркутской области
Наводнение в Иркутской области: более 4 тысяч детей из семей, пострадавших от паводка, отправятся на отдых за счет областного бюджета
Судебные приставы взыскали 800 тысяч рублей с жителей Приангарья, отдыхавших на Байкале
Спикер ЗакСобрания Сергей Сокол проводит приемы граждан в районах, пострадавших от наводнения
25 июля в Иркутской области потушили три лесных пожара
Перекрытие улиц в Иркутске: с 25 по 29 июля движение транспорта по улице Карла Маркса будет ограничено
В аэропорту Иркутска персонал и пассажиров эвакуировали из-за задымления в пищеблоке
Наводнение в Иркутской области: в регион прибыл военный самолет с гуманитарной помощью для пострадавших при потопе
Перекрытие дорог в Иркутске: с 1 августа по 10 октября проезд по улице Щапова будет закрыт
После наводнения в Тулуне на пятиэтажке появились трещины, жильцов срочно эвакуировали
Как провести вечер пятницы 26 июля в Иркутске — сходить на бесплатный джазовый концерт
В Иркутске домушник обчистил квартиру, не побоявшись спящих хозяев