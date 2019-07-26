СЕГОДНЯ 11:26 2019-07-26T13:13:16+03:00

Наводнение в Иркутской области: 17,5 тысяч человек уже получили материальную помощь за утрату имущества Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

4,6 тысяч человек получили по 50 тысяч рублей, а еще 12,8 тысячам жителей выплатили по 100 тысяч рублей

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17,5 тысяч человек, пострадавших от наводнения в Приангарье, уже получили материальную помощь в связи с утратой имущества,- сообщает ИА Irkutskmedia со ссылкой на пресс-службу министерства социального развития Иркутской области. Выплаты производятся из средств федерального бюджета.

- На сегодняшний день 4,6 тысяч человек получили компенсацию в размере 50 тысяч рублей, так как утратили лишь часть имущества, - сообщили в пресс-службе регионального правительства. - А еще 12,8 тысяч пострадавших смогли получить по 100 тысяч рублей, так как остались без крыши над головой.

Но получить единовременные выплаты без проблем могут лишь те пострадавшие жители Иркутской области, которые были прописаны в разрушенных домах. Если же они не были там зарегистрированы, то им придется подтверждать факт проживания на утраченной жилплощади через суд. Благо в большинстве случаев он идет навстречу людям, утратившим имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU