2019-07-26T13:13:56+03:00
Общество

Наводнение в Иркутской области: более 4 тысяч детей из семей, пострадавших от паводка, отправятся на отдых за счет областного бюджета

На покупку путевок в оздоровительные лагеря выделено более 115 миллионов рублей
Анна ПОПОВА
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Наводнение в Иркутской области: более 4 тысяч детей из семей, пострадавших от паводка, отправятся на отдых за счет областного бюджетаНаводнение в Иркутской области: более 4 тысяч детей из семей, пострадавших от паводка, отправятся на отдых за счет областного бюджетаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Школьники из семей, которые пострадали в результате наводнения в Иркутской области, проведут остаток лета в оздоровительных лагерях в нескольких регионах России, - сообщает ИА Irkutskmedia со ссылкой на пресс-службу министерства социального развития Иркутской области. Для этой цели из регионального бюджета уже было выделено 115,5 миллионов рублей.

- На сегодняшний день более 2 тысяч детей уже отдыхают в лагерях, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - А всего планируется отправить на отдых более 4,1 тысяч школьников из затопленных районов.

Сроки поездок детей в оздоровительные учреждения выбирают сами родители, после чего путевки приобретаются в тех лагерях, в которых достаточно свободных мест. Школьников, пострадавших от наводнения в Иркутской области, примут не только учреждения нашего региона. Они могут отправиться также в Московскую, Тульскую, Кемеровскую, Тверскую, Воронежскую, Новосибирскую и самарскую области, а также в Хакасию, Тыву, Бурятию, Крым, Ставрополье, Приморье, и даже на Кубань и в Монголию. Дорога и питание детей также будут оплачены из регионального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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