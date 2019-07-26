2019-07-26T12:45:31+03:00
Общество

Специалисты проводят обходы по квартирам и домам для информирования пострадавших в Тулуне и Нижнеудинске

Они консультируют людей по всем вопросам
Яна ЛИСИНА
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В Тулуне и Нижнеудинске проводятся поквартирные и подомовые обходы для информирования граждан. ФОТО: пресс-служба правительства Иркутской области.В Тулуне и Нижнеудинске проводятся поквартирные и подомовые обходы для информирования граждан. ФОТО: пресс-служба правительства Иркутской области.
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В Тулуне и Нижнеудинске проводятся поквартирные и подомовые обходы, чтобы информировать пострадавших о мерах социальной поддержки. Напомним, из-за паводка подтоплены более 10 тысяч домов.

В четыре мобильных группы вошли сотрудники аппарата губернатора Иркутской области, представители региональных министерств соцразвития, сельского хозяйства и строительства. Специалисты объясняют жителям, на какую помощь они могут рассчитывать, раздают памятки и распространяют объявления.

- Сейчас обходим многоквартирные дома, беседуем с жителями первых этажей, квартиры которых были затоплены, - рассказывает советник управления по региональной политике губернатора и правительства Приангарья Евгений Балтахонов. - Каждую конкретную ситуацию разбираем индивидуально, берем на контроль, записываем информацию, контактные данные. Решаем вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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