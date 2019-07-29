2019-07-29T07:32:40+03:00
Происшествия

В Шелеховском районе введен режим ЧС из-за возможного паводка

Уровень воды поднимается в реках Иркут и Олха
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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В Шелеховском районе введен режим ЧС из-за возможного паводка. Фото: соцсети.В Шелеховском районе введен режим ЧС из-за возможного паводка. Фото: соцсети.
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Из-за сильных дождей и подъема уровня воды в реках, режим чрезвычайной ситуации введен в Шелеховском районе. При этом вода продолжает пребывать. Река Олха уже подошла к критической отметке и составляет 225 см. Иркут поднялся до 435 см, при критике в 480 см. По прогнозу, уровень воды в Иркуте, в районе Баклашей составит 580 см. Пик подъема ожидается в 22.00-23.00.

- Получено штормовое предупреждение и увеличение уровня Иркута до отметок 500-580см, - сообщают в пресс-службе администрации Шелеховского района. – Подтоплены уже садоводства «Алюминщик» и «Труд». В поселке Большой луг вода подошла к 29 жилым домам.

Местных жителей эвакуируют в пункты временного размещения, которые находятся в школах № 1, №4, №5, №12. Сейчас там дежурят врачи, психологи и полицейские. Также уже вывезены дети из всех детских лагерей. В Олхе отсыпают переулок Олхинский. Чтобы вода не подступала к федеральной трассе, там прокапали дренажный ров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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