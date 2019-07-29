2019-07-29T09:31:50+03:00
Экономика

Строительная компания из Иркутска под давлением приставов погасила почти миллионный долг

После запрета на регистрацию автотранспорта руководству фирмы больше ничего не оставалось, как оплатить свои штрафы
Светлана СТРАХОВА
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Строительная компания из Иркутска под давлением приставов погасила почти миллионный долг.Строительная компания из Иркутска под давлением приставов погасила почти миллионный долг.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Одна из крупных строительных компаний за последнее время получила больше 30 штрафов от ГИБДД, а также задолжала Управлению Росприроднадзора по Иркутской области 990 тысяч рублей. Про штрафы руководство фирмы то ли забыло, то ли посчитало не заслуживающими внимания и оплачивать не стремилось.

- Компания задолжала довольно крупные суммы ГИБДД и Управлению Росприроднадзора, которые обратились к нам с просьбой о взыскании долга – рассказывают в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области. - Пришлось пойти на крайние меры – запретить регистрацию транспортных средств, находящихся во владении компании.

И только после этих действий начальники строительной компании зашевелились. Чтобы избежать неустоек перед своими заказчиками организация погасила долг в полном объеме. Судя по всему, без вмешательства со стороны надзорных органов, долг так и остался бы непогашенным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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