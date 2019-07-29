В Бурятии фермер убил коллегу из-за табуна лошадей

СЕГОДНЯ 15:13 2019-07-29T15:13:47+03:00

Ему не понравилось, что лошади гуляют на его территории

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Многолетняя вражда между двумя фермерами из Тарбагатаевского района Бурятии привела к трагедии. 54-летнему владельцу животноводческой стоянки из села Саратовка не нравилось, что табун лошадей его соседа постоянно пасется на его территории и вытаптывает посевы.

Очередной конфликт между мужчинами произошел после того, как лошади вновь забрели на чужой участок. Хозяин земли позвонил в полицию и стал удерживать табун, чтобы зафиксировать нарушение. Но раньше приехал 43-летний владелец лошадей. Между фермерами завязалась ссора, во время которой хозяин вытоптанной земли сходил за ружьем и выстрелил из него по кабине машины, в которой сидел его оппонент. Заряд картечи попал тому в грудь и шею.

Родственники стрелка попытались оказать раненому первую помощь, и вызвали врачей. Но вскоре от полученных травм мужчина скончался.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – У стрелка изъяли гладкоствольное ружье ИЖ-25, на которое не было разрешительных документов. Мужчине уже предъявлено обвинение. Сейчас он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU