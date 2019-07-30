Житель Бурятии переехал на автомобиле жену и ее сестру, а затем покончил жизнь самоубийством

СЕГОДНЯ 15:31 2019-07-30T15:31:16+03:00

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Трагедия разыгралась на проселочной дороге, на окраине села Сотниково в Бурятии. Там нашли тело 32-летней женщины многочисленными повреждениями головы, туловища и рук. Рядом, с такими же травмами лежала ее 38-летняя сестра, которая находилась в сознании. Прибывшим полицейским она рассказала, что на них с сестрой умышленно на автомобиле наехал муж, с которым у нее идет бракоразводный процесс.

Оказалось, что нападение на женщин произошло, когда они ехали на машине к своей матери. На окраине Сотниково их на своей Волге догнал и заставил остановиться муж одной из женщин, с которым они разводились. Одна из сестер успела позвонить и сообщить об этом третьей сестре. Та, вместе с соседом отправилась на место, а когда подъехала, увидела, что водитель Волги на полном ходу сначала совершал опасные маневры вокруг женщин, а затем сбил их обеих. После наезда он отъехал в сторону и остановился. Женщина подбежала к пострадавшим и стала оказывать помощь. В этот момент злоумышленник на автомобиле развернулся и вновь поехал в их сторону, набирая скорость. Сестра встала перед ранеными, начала размахивать руками в надежде, что мужчина остановится. Но тот лишь прибавил газу. В последний момент она успела отпрыгнуть в сторону и тот во второй раз проехался по лежащим на земле сестрам, после чего, скрылся. Одна из них погибла на месте, вторая находится в больнице.

Преступника объявили в розыск. Вскоре его машину нашли затопленным в реке. Хозяин Волги был обнаружен в тот же день. Его тело полицейские нашли в гараже собственного дома. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Сейчас выясняются все причины этой трагедии. Отдельно расследуют все обстоятельства смерти мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU