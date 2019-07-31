ДТП под Иркутском: мотоциклист сбил 10-летнего велосипедиста и разбился насмерть
Авария произошла вечером 30 июля в селе Урик Иркутского района. 33-летний мотоциклист, который сам ехал с маленькими детьми за спиной, сбил 10-летнего велосипедиста.
Пытаясь не сбить ребенка, мотоциклист потерял управление и вылетел в кювет. От полученных травм он скончался. Маленькие пассажиры 5 и 7 лет и юный велосипедист живы, им понадобилась помощь врачей.
− Водитель уже шесть раз привлекался к административной ответственности за езду в пьяном виде и был лишен водительских прав, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Оказалось, что мужчина и дети были без защитной экипировки и мотошлемов. Полиция разбирается в деталях аварии.
ДТП под Иркутском: мотоциклист сбил 10-летнего велосипедиста, а потом разбился насмерть.Видео: ГУ МВД по Иркутской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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