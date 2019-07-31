ДТП под Иркутском: мотоциклист сбил 10-летнего велосипедиста и разбился насмерть

СЕГОДНЯ 14:03 2019-07-31T14:19:37+03:00

ДТП под Иркутском: мотоциклист сбил 10-летнего велосипедиста, а потом разбился насмерть Фото: ГУ МВД по Иркутской области

С ним ехали еще двое маленьких детей, все трое ребят пострадали [видео]

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Авария произошла вечером 30 июля в селе Урик Иркутского района. 33-летний мотоциклист, который сам ехал с маленькими детьми за спиной, сбил 10-летнего велосипедиста.

Пытаясь не сбить ребенка, мотоциклист потерял управление и вылетел в кювет. От полученных травм он скончался. Маленькие пассажиры 5 и 7 лет и юный велосипедист живы, им понадобилась помощь врачей.

− Водитель уже шесть раз привлекался к административной ответственности за езду в пьяном виде и был лишен водительских прав, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Оказалось, что мужчина и дети были без защитной экипировки и мотошлемов. Полиция разбирается в деталях аварии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/723285" frameborder="0"></iframe> ДТП под Иркутском: мотоциклист сбил 10-летнего велосипедиста, а потом разбился насмерть.Видео: ГУ МВД по Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU