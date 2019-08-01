Отдала последнее: 66-летняя иркутянка перевела мошенникам больше 500 тысяч рублей
Злоумышленники работали по отработанной схеме. На телефон пожилой иркутянки поздно вечером позвонили «сотрудники банка» и предупредили, что с ее карты мошенники хотят списать все деньги со счета. Но 66-летняя пенсионерка сказала, что не пользуется этим банком. «Сотрудник» бросил трубку. Сделав еще одну попытку, они угадали с названием банка и пенсионерка «попалась на крючок».
- Они убедили пожилую женщину, что нужно срочно снять все денежные средства и положить их на специальный счет, который защищен от мошенников, что она и сделала, , - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Увы, но 66-летняя иркутянка поверила и перевела аферистам все свои деньги. И по закону жанра – связь с «банковскими работниками» теряется. Бабушка потеряла 535 тысяч рублей. Сейчас возбуждено уголовное дело за мошенничество. Злоумышленники пока не найдены.
ИСТОЧНИК KP.RU