2019-08-01T08:04:18+03:00
Происшествия

Отдала последнее: 66-летняя иркутянка перевела мошенникам больше 500 тысяч рублей

Мошенники представились работниками банка и сказали, что деньги пенсионерки в опасности
Алла Какоурова
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Отдала последнее: 66-летняя иркутянка перевела мошенникам больше 500 тысяч рублей.Отдала последнее: 66-летняя иркутянка перевела мошенникам больше 500 тысяч рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Злоумышленники работали по отработанной схеме. На телефон пожилой иркутянки поздно вечером позвонили «сотрудники банка» и предупредили, что с ее карты мошенники хотят списать все деньги со счета. Но 66-летняя пенсионерка сказала, что не пользуется этим банком. «Сотрудник» бросил трубку. Сделав еще одну попытку, они угадали с названием банка и пенсионерка «попалась на крючок».

- Они убедили пожилую женщину, что нужно срочно снять все денежные средства и положить их на специальный счет, который защищен от мошенников, что она и сделала, , - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Увы, но 66-летняя иркутянка поверила и перевела аферистам все свои деньги. И по закону жанра – связь с «банковскими работниками» теряется. Бабушка потеряла 535 тысяч рублей. Сейчас возбуждено уголовное дело за мошенничество. Злоумышленники пока не найдены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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