ДТП в Чунском районе: пострадал 17-летний мотоциклист

СЕГОДНЯ 09:41 2019-08-02T09:41:03+03:00

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Авария случилась вечером 1 августа. В поселке Новочунка 38-летний водитель Нивы не смог избежать столкновения с подростком, который ехал на мотоцикле. Парень был без мотошлема и защитной экипировки, после аварии ему пришлось обратиться в больницу.

- Водитель автомобиля «ВАЗ» находился за рулем в состоянии опьянения и, кроме того, с февраля 2019 года был лишен права управления транспортным средством, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, - В настоящий момент мужчина привлечен к административной ответственности.

17- летнему мотоциклисту также придется ответить за езду без водительских прав. В настоящее время причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Кстати, с начала года в Иркутской области произошло 259 аварий с участием водителей, оказавшихся за рулем в пьяном виде. В них 55 человек погибли, более 370 получили травмы различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU