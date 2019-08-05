2019-08-05T09:37:01+03:00
Происшествия

Домушник украл из частного дома в иркутском садоводстве деньги и золото

Хозяйка не досчиталась ценностей на 55 тысяч рублей
Алла КАКОУРОВА
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Домушник украл из частного дома в иркутском садоводстве деньги и золото.Домушник украл из частного дома в иркутском садоводстве деньги и золото.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В полицию обратилась 30-летняя жительница садоводства Ленинского района города Иркутска. Сказала, что ее обокрали. Из дома вытащили деньги и ювелирные украшения.

- Оперативники установили, что в то время, когда потерпевшая находилась на работе, неизвестный взломал замок входной двери и проник в дом, откуда похитил имущество заявительницы, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - Сумма ущерба составила более 55 000 рублей.

Полицейские задержали домушника. Это был 36-летний житель Шелехова. Кстати, он уже был судим.

Заведено дело по статье за кражу. Сейчас подозреваемый заключен под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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