СЕГОДНЯ 09:33 2019-08-05T09:37:01+03:00

Домушник украл из частного дома в иркутском садоводстве деньги и золото. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Хозяйка не досчиталась ценностей на 55 тысяч рублей

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В полицию обратилась 30-летняя жительница садоводства Ленинского района города Иркутска. Сказала, что ее обокрали. Из дома вытащили деньги и ювелирные украшения.

- Оперативники установили, что в то время, когда потерпевшая находилась на работе, неизвестный взломал замок входной двери и проник в дом, откуда похитил имущество заявительницы, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - Сумма ущерба составила более 55 000 рублей.

Полицейские задержали домушника. Это был 36-летний житель Шелехова. Кстати, он уже был судим.

Заведено дело по статье за кражу. Сейчас подозреваемый заключен под стражу.

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Полицейские предупреждают, что орудует преступник в основном днем в Октябрьском районе Иркутска, на улицах Верхняя Набережная, Трудовая, в микрорайон Солнечный. Не исключается, что последние несколько дней, он ограбил пять пожилых людей. Подробности

ИСТОЧНИК KP.RU